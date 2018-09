"Consiglio, perchè no alla mozione di sfiducia?"

La protesta dei sei consiglieri comunali di opposizione in una conferenza stampa a Palazzo Biscotteria: "Doveva andare nella prima seduta utile"

PORTOFERRAIO — Una conferenza stampa per protestare contro il mancato inserimento della mozione di sfiducia al sindaco di Portoferraio Mario Ferrari nel prossimo consiglio comunale presentata da sei consiglieri di opposizione. Ad incontrare la stampa, nel pomeriggio di mercoledì 26 settembre, sono stati in quattro: Cosetta Pellegrini, Paolo Andreoli, Antonella Giuzio e Luisa Brandi, mentre sulla mozione c'erano in realtà altre due firme, quelle di Alessandro Mazzei e di Alessia Del Torto, oggi assenti.

Relegati nella sala mensa di Palazzo della Biscotteria a causa di un matrimonio che impegnava la sala consiliare, i quattro consiglieri di opposizione si sono lamentati della decisione del presidente del Consiglio Comunale Luciano Rossi, che nella riunione dei capigruppo avvenuta il giorno precedente non aveva inserito nei punti all'ordine del giorno del consiglio fissato per il prossimo 3 ottobre proprio quella mozione di sfiducia. Il motivo? La legge prevede che la mozione di sfiducia vada discussa non prima di dieci giorni e non dopo trenta dalla sua presentazione, ed il sindaco Ferrari avrebbe chiesto tempo per poter preparare una sua memoria da esporre in quella occasione.

L'argomento, come è noto, è stato sollevato dall'ex segretario comunale Michele Pinzuti, e riguarda alcune questioni legate all'attività dirigenziale del sindaco Ferrari in occasione - prima della sua elezione - della definizione del Piano di Successione dell'Unione di Comuni e successivamente la rinuncia della attuale amministrazione comunale a perseguire un ricorso contro la Regione Toscana riguardo all'ammontare del debito dell'Unione stessa a cui avrebbero dovuto far fronte i comuni elbani.

"Più volte abbiamo fatto richiesta agli atti per capire come mai il comune aveva rinunciato al ricorso contro l'Unione dei comuni - ha detto fra l'altro Cosetta Pellegrini - ma non ci è mai stata data risposta. E poi la rinuncia al ricorso è stata fatta solo via email da un dirigente del comune e non con un atto politico di giunta o di consiglio".

"La scusa del sindaco per prendere tempo non sta in piedi - ha detto ancora Luisa Brandi - che bisogno ha di prendere tempo? Chi meglio di lui che l'ha gestita conosce la vicenda della successione dell'Unione di Comuni?"

"Dal 2016 in poi - ha aggiunto Cosetta Pellegrini - abbiamo continuamente chiesto ai consiglieri di maggioranza se fossero consapevoli di quello che stava succedendo con i debiti dell'Unione di Comuni, ma le risposte che abbiamo ottenuto sono sempre state piuttosto evasive".

"Questo conferma quello che abbiamo sempre detto - ha sottolineato Paolo Andreoli - Cosa può significare questo rinvio? Tentare di recuperare qualcuno dei consiglieri di maggioranza che si sono allontanati dalle posizioni del sindaco o in alternativa che vogliano far mancare il numero legale. E comunque è un atto grave che il presidente del consiglio comunale non inserisca una mozione di sfiducia nel primo consiglio comunale utile"

"In questi anni - ha concluso Antonella Giuzio - ci sono infiniti esempi di come le minoranze siano state trattate. E per la prima volta è arrivato addirittura un commissariamento, come nel caso del conto consuntivo. E' evidente come questa amministrazione non sia in grado di governare".