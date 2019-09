Giovane si ubriaca e disturba nella notte

La Polizia sta valutando l'allontanamento dell'uomo che non risulta avere né residenza né attività lavorativa né altri interessi leciti a Portoferraio

PORTOFERRAIO — Una volante della Polizia di Stato di Portoferraio, durante un controllo notturno in Via Cavalieri di V. Veneto, hanno notato un giovane cittadino nigeriano che alzava la voce ed era ubriaco. L'uomo era già noto alla Polizia per le molestie - messe in atto soprattutto nella zona di via Zambelli - derivanti dalla consuetudine ad ubriacarsi. Gli agenti, dopo aver cercato inutilmente di calmarlo, lo hanno multato in base all'articolo 688 del codice penale.

Nonostante le provocazioni verbali dell’uomo, il controllo è stato comunque effettuato in sicurezza e senza che degenerasse. Dato che l'uomo, non risulta avere residenza, dimora, attività lavorativa nel Comune di Portoferraio e che, come spiegano dal Commissariato di Portoferraio, si tratta di una persona dedita all’accattonaggio, con possibile coinvolgimento in attività illecite, che mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica, e dato inoltre che l'uomo ha precedenti reati contro il patrimonio e la persona, verrà valutato un provvedimento di allontanamento o l’emissione di un foglio di via obbligatorio.