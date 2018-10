Emergenza maltempo, numerosi disagi all'Elba

Vento fino a 120 chilometri orari, porti travolti dalle mareggiate, allagamenti e alberi caduti: una sintesi dei disagi del maltempo oggi all'Elba

PORTOFERRAIO — Anche l'isola d'Elba è fra le zone più colpite dal maltempo che oggi ha imperversato e che ha visto tutta la Toscana investita da forti temporali e vento fino a 100 chilometri orari con particolare intensità lungo la costa a sud di Piombino e nell'arcipelago, dove le raffiche di scirocco hanno raggiunto anche i 120 chilometri orari.

A fare il punto della situazione oggi pomeriggio è stata la terza videoconferenza del Sistema di Protezione civile regionale con tutti i soggetti che a livello locale impegnati in queste ore nelle attività per censire e mitigare i danni: Lamma, Prefetture, Province, Centri di coordinamento soccorso comunali di Livorno e Grosseto, direzione regionale dei vigili del fuoco e uffici del Genio Civile.

Molte le squadre di volontariato di tutte le associazioni impegnate sul territorio in numerosi interventi dalla notte passata.

Per quanto riguarda l'Elba, numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del fuoco. Due persone sono state evacuate a Portoferraio per i danni che il vento ha provocato al tetto dell'abitazione. Si sono poi registrati allagamenti in case e negozi, a Portoferraio, Marina di Campo e Porto Azzurro. Sono rimasti sospesi i collegamenti marittimi. A Marina di Campo e Porto Azzurro la mareggiata ha divelto i muri frangiflutti e i distributori di carburante del porto. Inoltre dal paese di Cavo ci arrivano segnalazioni di danni alla balaustra della terrazza sul lungomare allagato, mentre a Rio Marina, dove ieri era crollato il pontile minerario di Vigneria, la mareggiata di oggi ha danneggiato la parte finale del muro in fondo al porto, ha divelto alcune recinzioni sulla passeggiata del molo e danneggiato la strada dietro la Torre degli Appiani. Nella rada di Portoferraio la Guardia costiera ha soccorso una imbarcazione con persone a bordo in difficoltà. Verso le 19,30 infine nella strada in loc. San Giovanni a Portoferraio un grande pino si è abbattuto sulla strada, senza che ci siano stati danni alle persone.

Al momento è difficile fare una stima precisa dei danni perché l'allerta è ancora in corso e la situazione rimane ancora in stato di emergenza.

Ricordiamo che l'allerta meteo prosegue e che anche domani le scuole in tutta l'Elba rimarranno chiuse.

L'invito da parte di sindaci e Protezione civile è di evitare spostamenti non necessari e nel caso di prestare la massima attenzione.