Elba isolata, cancellati tutti i traghetti

Traghetti fermi per tutto il giorno a causa delle forti raffiche di vento fino a cento chilometri orari. Allerta meteo prorogata fino a domani mattina

PORTOFERRAIO — L'isola d'Elba è isolata. L'unica partenza è stata quella del traghetto di Moby delle ore 6,10 di questa mattina da Piombino per Portoferraio e tutti i traghetti sono in banchina nel porto di Portoferraio, tranne uno che si trova nel porto di Rio Marina. L'ultima corsa che avrebbe dovuto partire da Piombino alle ore 22,20 è stata cancellata, dato che nessun traghetto oggi è partito dall'Elba. Per tutto il giorno infatti forti raffiche di vento hanno soffiato arrivando anche a 100 chilometri orari. Sul porto di Portoferraio, in attesa dell'imbarco, sono rimasti bloccati anche diversi camion.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per pioggia fino alle ore 10 di domenica 24 Novembre a tutta la Toscana. Esteso, sempre fino alle ore 10 di domani, anche il codice giallo per vento e mareggiate, limitatamente alle aree meridionali (costa, dalla foce dell'Arno, Arcipelago, bacini Fiora, Albegna e Ombrone grossetano).

Fino a domani mattina previsti locali temporali su Arcipelago toscano, costa e grossetano.

Il forte vento di scirocco, secondo le previsioni, soffierà fino a domani mattina sull'Arcipelago toscano e lungo la costa centro-meridionale. Dalla tarda mattinata di domani è però prevista una graduale attenuazione. Dalla sera nuova rotazione dei venti a nord-est e intensificazione sulle zone appenniniche.

Da domani mattina però il moto ondoso dovrebbe iniziare ad attenuarsi.