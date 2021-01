All'Elba 7 nuovi casi positivi al Covid-19

Dopo la giornata di ieri senza nuovi contagi, oggi continua a crescere il numero delle persone positive ma 6 erano già in isolamento

PORTOFERRAIO — Oggi, 3 Gennaio 2021, all'isola d'Elba sono stati registrati 7 nuovi casi positivi al Covid-19, 6 dei quali si trovavano già in isolamento per essere contatti stretti di persone risultate positive nei giorni scorsi. Ieri nessun caso positivo è stato registrato, mentre venerdì 1 Gennaio i nuovi positivi sono stati 9.

I nuovi casi di Coronavirus sono così distribuiti: 1 è persona residente o domiciliata nel Comune di Rio, 1 è persona residente o domiciliata nel Comune di Campo nell'Elba, 5 sono persone residenti o domiciliate nel Comune di Portoferraio.

Lo ha reso noto Angelo Zini, sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza sulla sanità dei Comuni elbani, in base all'aggiornamento dell'Asl delle ore 19,30.

Continua incessantemente il tracciamento dei contatti da parte dell'Asl.

"Ricordiamo - ha detto il sindaco Zini - che soltanto per la giornata di domani saremo in zona arancione. Cerchiamo di non abbassare il livello di attenzione, sebbene il numero dei contagi sia diminuito: continuiamo ad avere comportamenti responsabili!"

