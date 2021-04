Covid, all'Elba 74 persone attualmente positive

Libia, 130 migranti annegati. Il racconto dalla nave Ocean Viking: «Abbiamo navigato in un mare di cadaveri»

Nessun nuovo contagio è stato registrato oggi. Il punto sui casi positivi da inizio pandemia e l'appello al rispetto delle regole anti-contagio

PORTOFERRAIO — Oggi, 23 Aprile, all'isola d'Elba non è stato registrato nessun nuovo caso positivo al Covid-19.

Da inizio pandemia i casi positivi totali individuati sul territorio elbano sono stati 1.013. Mentre le persone attualmente positive al Covid-19 sono 74.

Continua il tracciamento e l’azione di monitoraggio delle situazioni al momento presenti su tutto il territorio isolano da parte dell’Asl, contemporaneamente alla campagna di vaccinazione.

Al momento sono state somministrate 6.381 dosi, di cui 2.575 con la seconda dose (leggi qui l'articolo).

A fare il punto sulla situazione Coronavirus Angelo Zini, sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza dei sindaci elbani sulla sanità, in base all'aggiornamento dell'Asl delle ore 21.

"È essenziale non mollare i comportamenti responsabili ed evitare tutte le potenziali occasioni a rischio contagio. - ha detto il sindaco Zini - Continuiamo ad osservare le prescrizioni indicate per la zona arancione".

Ricordiamo che la Toscana da lunedì 26 Aprile passerà in zona gialla (leggi qui l'articolo).

Per leggere il bollettino Covid con tutti i dati della Toscana cliccate qui.