Covid, classe della primaria resta a casa

Un altro giorno di didattica a distanza per tutti gli accertamenti necessari. Ecco la circolare della dirigente del Comprensivo "Sandro Pertini"

PORTOFERRAIO — Un altro giorno fi didattica a distanza per una classe della scuola primaria "Battisti" di Portoferraio.

A darne notizia la dirigente dell'istituto comprensivo "Sandro Pertini" in una circolare.

"Il Dirigente Scolastico - si legge nella circolare - acquisita la comunicazione della conferma della presenza di un caso positivo al Coronavirus SARS-Cov-2 tra gli alunni della classe 4A della Scuola Primaria “Battisti”, in ottemperanza alla normativa vigente

dispone il provvedimento di sorveglianza con testing e rientro a scuola con esito negativo del tampone antigenico o molecolare (T0) effettuato appena comunicata l’identificazione del caso positivo (e comunque entro le 48 ore successive) e con ripetizione del tampone antigenico o molecolare dopo cinque giorni (T5). Il provvedimento riguarda tutti gli alunni che hanno frequentato la classe dell’alunno positivo.Per i docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe è adottato lo stesso provvedimento ad eccezione dei docenti non vaccinati o negativizzati da più di sei mesi per i quali la ripetizione del tampone antigenico o molecolare avviene dopo 10 giorni".

"Al ricevimento del voucher sarà possibile effettuare i tamponi nelle farmacie convenzionate, - si legge ancora nella circolare - nel Drive Through dell’ASL, presso le Associazioni di Volontariato/Pubblica Assistenza accreditate.Al fine di consentire a docenti e alunni l’effettuazione del tampone T0, si dispone l’attivazione della didattica a distanza per il giorno 14 gennaio 2022".