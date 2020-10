Covid, attesa per i risultati dei tamponi

Il presidente della conferenza zonale sulla sanità Zini spiega che c'è un problema di sovraccarico nel processare i tamponi effettuati

PORTOFERRAIO — Nella giornata odierna non è arrivata nessuna risposta in relazione ai tamponi effettuati per problemi di sovraccarico di lavoro nel laboratorio di Livorno.

Lo ha fatto sapere Angelo Zini, sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza zonale sulla sanità dei Comuni elbani.

Anche oggi è proseguita l'effettuazione di tamponi con il sistema di drive through nella zona di San Martino.

"Raccomandiamo a tutti di indossare le mascherine, sempre! Di rispettare il distanziamento e di rispettare le nuove regole emanate dal Dpcm", è stato l'appello del presidente della conferenza zonale sulla sanità.

In base ai dati aggiornati fino a ieri, 26 ottobre, da 3 ottobre i casi di Covid-19 registrati all'Elba sono stati 67, 2 di questi riguardano residenti che hanno effettuato il tampone in ospedale fuori dall'isola, 2 invece sono risultati positivi ma con bassa carica virale.