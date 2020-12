Zona gialla ma restrizioni per bar e ristoranti

Il sindaco Papi ha firmato una nuova ordinanza con nuove misure da applicare anche dal 20 al 23 Dicembre per contrastare la diffusione del Covid

PORTO AZZURRO — Mentre la Toscana si appresta a passare in zona gialla, dal 20 al 23 Dicembre, e dopo l'ordinanza del 17 Dicembre scorso (vedi articolo correlato sotto), il sindaco di Porto Azzurro, Maurizio Papi, oggi ha firmato una nuova ordinanza con ulteriori misure per cercare di limitare la diffusione del Coronavirus sul suo territorio comunale.

La nuova ordinanza riguarda i bar ed i ristoranti.

Nell'ordinanza di oggi infatti si legge che "è ritenuto necessario, nonostante il passaggio della Toscana in zona gialla fino al 23 Dicembre, per motivi di salute pubblica, a causa dell'alto rischio di contagio, consentire l'apertura di bar e ristoranti dalle 5 alle 22 solo per l'asporto. La consegna a domicilio è sempre consentita".

Questo significa che anche nei giorni in cui tutta la regione sarà in zona gialla ed i bar e ristoranti potranno essere aperti, anche se con limitazioni, nel Comune di Porto Azzurro invece non si potrà sedere ai tavoli e consumare all''interno di essi, applicando quindi di fatto le misure previste nella zona arancione.

La decisione è stata presa a fronte alla crescita improvvisa dei nuovi casi positivi all'isola d'Elba e a Porto Azzurro negli ultimi giorni (vedi articoli correlati sotto).

Il testo completo dell'ordinanza è visibile come allegato in fondo all'articolo.