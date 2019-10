Conto alla rovescia per la Conquistadores Cup

Porto Azzurro si prepara per la granfondo di mountain bike, ultimo appuntamento sportivo della stagione, prevista durante il week end

PORTO AZZURRO — Mancano pochi giorni alla quarta edizione della granfondo dei conquistatori, in particolare quelli che vogliono vincere il Circuito delle Colline Toscane (Fci), di cui, quest’anno, la Conquistadores Cup è tappa finale. Ma per Porto Azzurro questa due giorni non è solo una competizione, bensì una celebrazione della mountain bike in tutte le sue sfaccettature, nella cornice di un paesaggio favoloso e complesso come quello elbano, che coniuga montagna e mare nel giro di pochi chilometri.

Il weekend è fitto di iniziative, pensate per coinvolgere anche gli accompagnatori e i fan degli atleti: si parte sabato 19 ottobre alle 11 con il raduno “E-Conquistadores”, un tour guidato in e-bike lungo il percorso della gara, allietato da speciali tappe enogastronomiche nelle cantine locali per degustare i sapori dell’Isola d’Elba. Si prosegue nel pomeriggio con “Conquistadores Kids”, un giro pedalato con i bambini per le vie del centro storico di Porto Azzurro, alla scoperta della storia dei conquistadores spagnoli a Longone, l’antico borgo che ora si chiama Porto Azzurro. Dalle 16,30 acrobazie di bike trial del campione Diego Crescenzi, seguite dall’aperitivo con live music.

Domenica sarà la giornata di competizione con la Ciclo-gimcana per i più piccoli, curata dalle Guide Mtb dell’Isola d’Elba. Dalle 7,30 alle 8,30 sono aperte le iscrizioni presso il Teatrino comunale.

Per il 2019 torna il formato ad anello, che gli atleti possono percorrere una o due volte, a seconda delle categorie. L’anello è lungo 23 chilometri, con un dislivello di +/- 850 metri e tocca molti punti di grande spettacolarità, su diversi percorsi e fondi stradali.

La novità 2019 è raccolta in una partnership tutta toscana: la Conquistadores Cup è gemellata con la Granfondo del Brunello e della Val d’Orcia (che si disputa il 13 ottobre) nella “Combinata Docg”, che darà in premio una bottiglia dei rispettivi vini Docg per le cronoscalate delle due granfondo. In particolare, per la Conquistadores Cup si tratta di una bottiglia magnum di Brunello di Montalcino, che vincerà il più veloce biker che salirà la pineta delle Fonti di Acquaviva, dove è situato il Gpm. La Combinata Docg non sarà l’unico premio destinato agli scalatori: nel tratto dell’ascesa al Monte della Croce, all’interno della pineta di Monserrato, ci sarà un percorso cronometrato che vedrà assegnati agli atleti più veloci, sia nella categoria maschile che in quella femminile, due prestigiosi orologi Locman.

Torna la prova unica del Campionato Elbano, di cui la Conquistadores Cup è nuovamente titolata ad assegnare il riconoscimento. I vincitori assoluti e quelli delle categorie (ben sette) riceveranno in premio le maglie di “Campione Elbano 2019” autografate dal grande Francesco Moser.

Per informazioni è possibile contattare info@conquistadorescup.it, per le iscrizioni: iscrizioni@conquistadorescup.it. Infoline (Sergio): 339.4419636.