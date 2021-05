Contributi scuola, al via le domande a Rio

Fedez pubblica la telefonata con i vertici Rai: «Sono imbarazzato per voi»

Si tratta di contributi economici per sostenere gli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado. Ecco chi può fare domanda

RIO — Il Comune di Rio su disposizione della regione Toscana ha pubblicato il bando per l’assegnazione del Pacchetto scuola per l'anno scolastico 2021/2022 e riservato agli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado ed i corsi di formazione professionale (fino a 20 anni).

Il limite di accesso Isee del nucleo familiare dello studente è di euro 15.748,78. I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l’Ufficio Scuola del comune di Rio e sul sito web istituzionale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata all'11 Giugno 2021.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Scuola al numero 0565-943424 oppure 342-6982890, mail: a.tonietti@comune.rio.li.it.