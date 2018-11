Si è svolta la prima storica gara di Sup all'Elba

Un percorso di 3,5 chilometri da effettuare tre volte, nella baia di Procchio: due elbani si sono piazzati sul podio di questo sport in crescita

MARCIANA — L'Isola d'Elba ha aperto le porte alle gare di stand up paddling (sup), grazie alla EWS Sup Race. Sabato 3 Novembre, infatti, in una cornice di mare e panorama mozzafiato, Elba Water Sport e Toscanasurfing hanno organizzato la prima storica gara di Sup nella suggestiva baia di Procchio.

Il meteo, dopo i lunghi giorni di pioggia che hanno scoraggiato alcuni dei prei-scritti, ha invece fatto un bellissimo regalo ai partecipanti (che alla fine erano circa 20) di questa tappa autunnale di Italian Sup League, che proseguirà con il via del circuito invernale Battle Of The Team (con la prima tappa a Firenze l'11 novembre).

Il percorso di gara, studiato nei minimi particolari dagli organizzatori, prevedeva un triangolo di circa 3,5 chilometri da ripetere tre volte per gli agonisti e una sola volta per gli amatori. Il passaggio intorno all'Isola della Paolina ha reso ancora più piacevole pagaiare sulle limpide acque dell'Elba. Tra gli amatori non poteva che vincere Marco Block, local di Portoferraio che da anni si muove in tutta Italia per partecipare alle gare di sup. E' stato un giorno più che speciale per Marco, che ha festeggiato, oltre alla vittoria della prima gara nella sua isola, anche il suo cinquantesimo compleanno.

Il secondo posto amatori se lo è aggiudicato Andrea Carugi, fondatore e titolare dell'Elba Water Sport. Al terzo posto un altro local dell'Elba, Marco Torisi.