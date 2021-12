Lavori di manutenzione alla piscina

Nuovo impianto di filtraggio già realizzato, in corso anche altri interventi per mantenere funzionale ed efficiente la piscina comunale

MARCIANA MARINA — "Marciana Marina è dotata di un impianto sportivo che rappresenta per la comunità un valore aggiunto. Attualmente gestito dallo Sporting Club A.s.d. in maniera impeccabile, offre ai giovani e meno giovani la possibilità di praticare varie discipline sportive compreso l’utilizzo della piscina nel periodo estivo.Il Comune riconosce l’importanza e la ricchezza che una struttura del genere ha per il paese e presta particolare attenzione agli interventi di manutenzione straordinaria affinchè sia garantito costantemente un ottimo livello di efficienza e sicurezza del complesso".

Queste le premesse dell'amministrazione comunale di Marciana Marina per spiegare gli interventi di manutenzione realizzati e in programma nella piscina comunale.

"In questi giorni - spiega l'amministrazione comunale - è stato realizzato un nuovo impianto di filtraggio della piscina, così da rispondere alle norme più restrittive in materia di qualità delle acque. L’intervento per un costo di Euro 40.000,00 è stato effettuato da una ditta specializzata nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici. Sono stati eseguiti lavori per Euro 20.000,00 relativi all’ impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi e alla riqualificazione dei locali docce".

"Nel frattempo - prosegue l'amministrazione - è stata affidata la commessa (Euro 30.000,00) per il ripristino integrale della attuale pavimentazione in Pvc della tensostruttura, che verrà sostituita con manto in erba sintetica, che garantirà una fruizione migliore dal punto di vista della performance, per il tennis ed il calcetto. Riconoscendo l’indiscutibile valore sociale dello sport inteso anche come importante momento di socializzazione, mettere a disposizione della collettività un ambito curato e soprattutto sicuro è una delle priorità del nostro territorio".