Erosione costiera, lavori a spiaggia e molo

Lo rende noto l'amministrazione comunale di Marciana Marina spiegando che tali interventi sono una prima fase di un progetto più ampio

MARCIANA MARINA — L'amministrazione comunale di Marciana Marina fa sapere che, dopo un iter durato oltre un anno domani, partono i lavori di messa in sicurezza della porzione di spiaggia prospiciente Viale Regina Margherita al lato sinistro del Molo del Pesce. La Regione Toscana, visti anche i pareri della Provincia e della Soprintendenza ha autorizzato l’intervento resosi necessario e improrogabile per garantire la stabilità della strada, poiché la forte erosione della spiaggia in quel punto non riesce più a contenere i marosi che durante l’inverno aggrediscono l’area in maniera importante, mettendo a rischio oltre che la strada anche i fabbricati. L’intervento è stato interamente finanziato dalla Regione stessa con i contributi destinati al contenimento degli effetti dell’erosione costiera.

"Ci teniamo a precisare - spiegano dall'amministrazione comunale - che a questo primo intervento, del quale abbiamo ravvisato l’urgenza, seguirà una seconda fase di completamento dell’ambito con una soluzione progettuale, da condividere con la cittadinanza che potrà fornire suggerimenti e contributi".