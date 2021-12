Delitti del BarLume, le date dei nuovi episodi

La serie tv prodotta da Sky Cinema e Palomar e girata all'isola d'Elba andrà in onda a Gennaio. Ecco quando e dove vedere gli episodi

MARCIANA MARINA — Inizia il conto alla rovescia in attesa dei due nuovi episodi de I Delitti del BarLume, la serie tv targata Sky Original coprodotta con Palomar e ispirata al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore, con la direzione del regista Roan Johnson. I protagonisti sono ancora una volta Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi.

Filippo Timi

I due episodi della nona stagione della serie tv girata all'isola d'Elba, con base a Marciana Marina, andranno in onda alle ore 21,15 lunedì 17 e lunedì 24 Gennaio su Sky Cinema, in streaming su Now e disponibili on demand.

Le due nuove commedie a tinte gialle, Compro Oro, tratto dal mondo del BarLume di Marco Malvaldi e A Bocce Ferme, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Marco Malvaldi.

Nel trailer (vedi il video in apertura di articolo) è possibile avere una divertente anteprima delle nuove avventure, dove lo storico cast, capitanato da Filippo Timi nei panni del barista-investigatore Massimo Viviani, scenderà in campo per risolvere il mistero dei due nuovi omicidi di Pineta, tra amori, amicizie e i soliti vecchini impiccioni.

Corrado Guzzanti

La trama di Compro oro. A Pineta l’omicidio di un compratore d’oro e un vecchio caso irrisolto chiamano all’indagine Massimo e la Fusco. Lui amante disperato e sospettoso di una relazione tra la Tizi e Beppe, lei sempre tartassata da Tassone. Riporteranno la pace al BarLume e ai suoi vecchini impiccioni.