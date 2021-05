Mare mosso e vento di Libeccio sull'Arcipelago

La Protezione civile regionale ha esteso l'allerta meteo con codice giallo per rischio mareggiate nelle isole toscane. Ecco i dettagli

LIVORNO — La Protezione civile regionale ha prorogato il codice giallo per mareggiate sull’Arcipelago toscano fino alla mezzanotte di domani, giovedì 13 Maggio.

Il bollettino emesso dalla Sala Operativa della Protezione civile regionale conferma per mercoledì 12 Maggio e per giovedì 13 lo stato di vigilanza su tutte le isole al largo della costa toscana

Per la giornata di domani sono previsti forti venti di Libeccio (sud-ovest) con raffiche fino a 60-80 chilometri orari sull'Arcipelago a nord dell'Elba, 40-60 chilometri sulla costa centro-settentrionale e zone collinari limitrofe e fino a 30-50 chilometri orari sulle zone di pianura centro-settentrionali.

Per quanto riguarda i mari per domani sono previsti molto mossi o localmente agitati al largo dei bacini settentrionali, in particolare a nord di Capraia.