Giglio e Giannutri, avanti coi vaccini sulle isole

Draghi scherza sul togliere la mascherina Covid per la foto: «Ancora no, tra un paio di mesi»

Potrebbe concludersi già nella serata di sabato la campagna vaccinale di massa sulle isole del Giglio e Giannutri. Rilevato un nuovo caso positivo

ISOLA DEL GIGLIO — Un nuovo caso di positività al Covid-19 è stato segnalato all'Isola del Giglio nelle ultime ore. Immediate le procedere per isolare la persona coinvolta e i contatti più stretti. Raggiunge quindi quota 4 il numero delle persone attualmente contagiate.

Ha preso intanto il via nella giornata di venerdì 21 Maggio la campagna vaccinale di massa delle due isole minori di Giglio e Giannutri che prosegue per tutta la giornata di sabato 22 Maggio. La campagna che potrebbe già concludersi nella serata di sabato è stata promossa dalla Struttura commissariale - Difesa con la collaborazione della Regione Toscana e l'Asl Toscana sud est.

Questo grazie alla piena efficienza dei sanitari e dell'organizzazione messa in piedi. In aiuto due medici della Marina Militare e della Asl oltre alla Misericordia per le operazioni di logistica. Nella due giorni sono state vaccinate 850 persone.