Covid, al Giglio bilancio di 17 casi positivi

Il sindaco Sergio Ortelli fa il punto sulla situazione Coronavirus e ricorda che oggi entrano in vigore le nuove regole sul certificato verde

ISOLA DEL GIGLIO — Contagi altalenanti, ma con una media che tende al basso nel Comune di Isola del Giglio.

Sono infatti 17 i positivi al Covid-19 in attesa di altre guarigioni.

"Questo è la situazione sull’Isola del Giglio e l’esito di una settimana con contagi ballerini - spiega il sindaco Sergio Ortelli - ma che tendenzialmente confermano la curva discendente. Il virus, dopo il piccolo focolaio generato all’interno della scuola, non circola più con quella rapidità vissuta nelle settimane scorse".

"Da domani oggi - spiega il sindaco- martedì 15 febbraio 2022 gli over 50 potranno andare al lavoro solo con il green pass rafforzato, sia nel pubblico che nel privato. Chi ha tre dosi di vaccino oppure è guarito e ha almeno due dosi di vaccino avrà il certificato verde rafforzato, reso illimitato dal provvedimento, che sarà obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro e per non perdere il lavoro. Le verifiche saranno a carico dei datori di lavoro e chi non sarà in regola sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione corretta. Avrà il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro anche senza conseguenze disciplinari. Lo stipendio verrà sospeso così come verrà sospeso qualsiasi altro compenso o emolumento comunque denominato. Sono previste forti le sanzioni per chi risulterà sul posto di lavoro senza la certificazione rafforzata. Le multe vanno da un minimo di 600 ad un massimo di 1.500 euro. Il decreto stabilisce che l’obbligo del vaccino per gli over 50 rimarrà in vigore fino al 15 giugno 2022".