Covid-19, cambiano gli orari dei bus al Giglio

Sull'isola si attende l'esito di tre tamponi effettuati ieri, dei quali uno ad un medico di famiglia. Gli aggiornamenti dal Comune

ISOLA DEL GIGLIO — Nella mattinata di ieri il Servizio Ipn della Asl Toscana sud est ha effettuato tre tamponi Covid-19. Il primo è riferito ad un uomo, di nazionalità tedesca, sintomatico da qualche giorno. Il tampone effettuato sull’uomo nella giornata di lunedì scorso era risultato “indeterminato” ovvero dubbio tanto da rendersi necessaria la ripetizione che di solito si fa non prima delle 48 ore successive.

Lo spiega il Comune di Isola del Giglio in una nota in cui aggiunge che il secondo tampone è riferito alla donna piacentina, già positiva ma con esiti negativi al tampone di lunedì. Il tampone di ieri è necessario per valutarne la completa guarigione. Il terzo tampone è un test preventivo richiesto per un medico di base, che non ha sintomi ma serve per stemperare qualsiasi incertezza dovuta ai contatti quotidiani che il medico ha con la popolazione e con i casi di emergenza urgenza sanitaria. I risultati verranno naturalmente comunicati non appena si conosceranno.

Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico locale qua sotto ci sono gli orari del servizio straordinario comunicati da Tiemme:

Orari bus Isola del Giglio

Gli orari dei bus sono disponibili anche a questo link.

Dall'amministrazione viene ribadito l'invito a restare a casa il più possibile e ad uscire solo in caso di effettiva necessità. Le Forze dell'ordine monitorano costantemente gli scali marittimi.

Per quanto riguarda gli accessi sull'isola il 26 Marzo alle ore 9,30 sono sbarcati 4 passeggeri e 3 veicoli, alle ore 17,30 invece 2 passeggeri e 2 veicoli, tutti con regolare autocertificazione.