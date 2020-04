Al Giglio mancano ancora i risultati dei tamponi

Il sindaco Ortelli spiega che si attendono i risultati di tre test effettuati per verificare le eventuali guarigioni dal Covid-19

ISOLA DEL GIGLIO — "Dal 9 aprile scorso, giorno in cui sono stati effettuati 3 tamponi, ad oggi non si conoscono ancora gli esiti. Fatto assai inusuale, - spiega Sergio Ortelli, sindaco del Comune di Isola del Giglio - almeno per l’isola, di cui non conosciamo però le cause del ritardo. I tamponi effettuati il 9 aprile scorso sono ancora in elaborazione a Firenze con comprensibili difficoltà per evadere un enorme quantitativo di test".

"Meno comprensibile l’attesa degli interessati che da diverse settimane sono in isolamento domiciliare e vorrebbero conoscere il loro stato di salute. - prosegue il sindaco - Aspettiamo speranzosi".

Nel suo aggiornamento quotidiano poi il sindaco Ortelli fa sapere che L’Ordinanza n. 36, firmata dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, "offre un’apertura alle attività agricole amatoriali consentendo lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni.Sarà possibile inoltre che non più di due persone contemporaneamente svolgano attività agricola nello stesso terreno e non più di una volta al giorno. Ultimo aspetto riguarda le attività rivolte alla tutela e all’assistenza degli animali".

Per quanto riguarda la rilevazioni dei flussi in ingresso sull'Isola, nella giornata di ieri 14 Aprile alle ore 9,30 sono arrivati 14 passeggeri e 8 veicoli, alle ore 17, 30 invece 7 passeggeri e 4 veicoli, con un flusso nella norma rispetto al periodo.