Comune unico Elba, ad Ottobre la raccolta firme

​Il Comitato ha posticipato i tempi per l'inizio della raccolta firme necessarie per chiedere il referendum per la fusione dei 7 Comuni dell'Isola

ISOLA D'ELBA — Il Comitato Elba in Comune che punta alla fusione dei sette Comuni elbani per dare vita ad Comune unico dell'isola d'Elba va avanti. Si tratta di una proposta di legge di iniziativa popolare (leggi qui).

Come ha spiegato l'imprenditore Stefano Martinenghi, rappresentante del Comitato “i moduli per la raccolta firme ci saranno inviati a fine Settembre inizio Ottobre. Insieme alla Regione Toscana, dato che comunque non era prevista una scadenza, abbiamo concordato di posticipare i tempi per la raccolta firme a causa della pandemia Covid”.

“La raccolta firme quindi inizierà dopo la stagione estiva”, ha aggiunto Martinenghi.

“Voglio sottolineare che la nostra proposta va avanti senza nessun colore politico – ha aggiunto Martinenghi – ma ha il solo obiettivo di traghettare verso il futuro un'Elba, attualmente frammentata in 7 Comuni ed incapace di decidere, per trasformarla in un'unica unità amministrativa come è il Comune unico”.

“Un altro aspetto – ha proseguito Martinenghi - riguarda il fatto che poi chiunque vorrà potrà richiedere al nostro Comitato di raccogliere firme per il referendum del Comune unico. Passata la stagione quindi convocheremo una conferenza stampa e faremo un'assemblea pubblica per spiegare ai cittadini la nostra proposta”.

In base alla normativa regionale della Toscana, il numero di firme da raccogliere e depositare è quello stabilito dall’articolo 74 dello Statuto e varia in base alla popolazione dei singoli comuni interessati. Per esempio, nei Comuni con meno di cinquemila abitanti, serve la firma di almeno il 25% degli elettori, per Comuni con più di diecimila abitanti (Portoferraio, è l'unico Comune elbano di questo tipo) invece basta almeno la firma del 15% degli elettori.

Una volta raccolte le firme, la proposta è presentata al Presidente del Consiglio regionale. Entro 40 giorni lavorativi l'ufficio legislativo verifica e conta le firme. In seguito il Presidente del Consiglio regionale dichiara se la proposta può avere corso. In tale caso essa viene assegnata alla commissione consiliare competente per l'esame. La commissione elabora ed invia al Consiglio regionale una proposta di deliberazione per l’indizione del referendum consultivo nei territori interessati. La proposta di deliberazione è accompagnata dal parere favorevole o contrario della commissione. Se il Consiglio regionale esprime voto contrario, la proposta di deliberazione per indire il referendum e la proposta di legge non hanno seguito.

Se, invece, il Consiglio regionale dà parere favorevole, la deliberazione è trasmessa al Presidente della Regione, che entro 30 giorni, con proprio decreto, indice il referendum consultivo. La consultazione referendaria si dovrà svolgere non prima di 60 giorni dalla data del decreto.

Dopo lo svolgimento del referendum, qualunque ne sia l'esito (si tratta di referendum consultivo), il Consiglio regionale dovrà discutere e votare la proposta di legge.

A proposito del referendum sul Comune unico, ricordiamo che i cittadini elbani si erano già espressi con il voto nel 2013 e in quell'occasione ci fu una vittoria schiacciante del No con il 60,35%. Allora votò il 43,05% dei cittadini aventi diritto al voto, anche se per questo tipo di referendum non è previsto il raggiungimento di un quorum.