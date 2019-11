Temporali e vento, scatta l'allerta meteo

Dopo la tregua di oggi, da domani in arrivo un'altra perturbazione che dalla Liguria si estenderà anche alla Toscana con raffiche di vento e fulmini

FIRENZE — Dopo la breve tregua di oggi da domani torna il maltempo in Toscana. Infatti i temporali stanno per tornare in Toscana e potrebbero essere anche molto intensi secondo le previsioni della Protezione civile nazionale che ha emesso una nuova allerta gialla. La perturbazione atlantica arriverà nelle prime ore di domani 2 novembre dalla Liguria portando temporali diffusi, anche molto forti, accompagnati da raffiche di vento e fulmini.

L'allerta, viste le proporzioni della perturbazione, riguarda anche l'Umbria, il Lazio, la Calabria, la Puglia e la Sardegna. Il maltempo tenderà poi a spostarsi verso il centro e il sud Italia.