Addio a Fabio Picchi, l'Elba nelle sue ricette

Il noto chef è scomparso all'età di 67 anni. Aveva un legame speciale con l'Elba, il suo mare e la sua natura e lo aveva raccontato lui stesso

FIRENZE — Oggi è morto all'età di 67 anni lo chef Fabio Picchi. Patron del ristorante Cibreo nel cuore di Sant'Ambrogio e tra i più noti in Italia, ideatore dell'esperienza del Teatro del Sale creato con la moglie Maria Cassi e anima del progetto C.Bio.

Picchi aveva anche un profondo legame con l'isola d'Elba, come aveva raccontato lui stesso in un incontro pubblico, organizzato a Portoferraio nel Gennaio 2019 dal Lions Club Elba.

Proprio in quella occasione aveva raccontato del suo primo stimolante contatto con la semplicità, genuinità e originalità della cucina elbana dal quale sono nate delle fantastiche rielaborazioni entrate addirittura a far parte del menu di una nota compagnia aerea americana.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha espresso il proprio cordoglio. “Una notizia terribile che ci addolora profondamente, un dolore immenso. Ci mancherà tantissimo”, ha detto Nardella.

E poi il ricordo: “Per me Fabio è stato non solo un punto di riferimento nella comunità fiorentina ma un amico vero e lo ringrazio per la sua vita e per il suo lavoro, per la sensibilità sui temi dell’ambiente e dell’inclusione sociale. Era una persona autentica, sempre sorridente, animata dalla volontà di partecipare alla vita fiorentina e tramandare la passione per il cibo con un’attenzione particolare alla sostenibilità".

"Fabio amava visceralmente il suo lavoro e la sua città: ristoratore affermato, non aveva mai smesso di investire nella sua Sant’Ambrogio e di spronare l’amministrazione con idee di riqualificazione dell’area. Mi stringo a Maria, ai suoi figli straordinari e ai familiari tutti - ha concluso Nardella - esprimendo loro la mia vicinanza e quelle dell’amministrazione e della città intera”.