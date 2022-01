Il Triathlon Camp dà il via alla stagione sportiva

Oltre ad allenarsi sui percorsi tecnici dell'Elba, gli atleti vivranno l'isola, la sua storia e le sue atmosfere immergendosi nello spirito dell'Elba

CAPOLIVERI — Nella sala consiliare del Comune di Capoliveri è stato presentato ufficialmente Triathlon Camp che ha preso il via oggi all'isola d'Elba. A dare io benvenuto agli atleti nazionali ed internazionali Alessio Bellissimo, assessore allo Sport del Comune di Capoliveri e con lui il presidente del Consiglio comunale Gianluca Carmani e il presidente dell'Asb Capoliveri Bike Park Maurizio Melis.

L'assessore Bellissimo ha sottolineato il ruolo di primo piano che l'Elba si sta conquistando negli sport outdoor per la sua natura e per i suoi percorsi ma ha anche evidenziato l'importanza dello sport per il turismo elbano.

Renzo Straniero, presidente di Spartacus Events, che da 13 anni porta il Triathlon all'Elba, sottolineando come questo sport negli anni sia cresciuto, ha espresso soddisfazione per il fatto che proprio all'Elba si svolgerà il Campionato nazionale di triathlon cross che aprirà la stagione delle altre gare di triathlon su strada e fuori strada ma anche un'altra serie di eventi sportivi organizzati in collaborazione fra Spartacus Events di Lecco, Gestione Associata per il turismo dei Comuni elbani, Comune di Capoliveri e Capoliveri Bike Park.

Alcuni degli atleti del Triathlon Camp all'Elba

Stefano Davite, tecnico nazionale Fitri, ha espresso grande apprezzamento per i percorsi elbani adatti al Triathlon Cross e si è complimentato per la cura dei sentieri in particolare dal Capoliveri Bike Park.

Anche i campioni presenti hanno espresso gradimento per i percorsi elbani e in particolare del Monte Calamita per le gare off road.

Al Triathlon Camp partecipano Sandra Mairhofer, atleta Nazionale Italia e campionessa del mondo di Winter Triathlon, Eleonora Peroncini Atleta Nazionale Italia, Marta Menditto, Atleta Nazionale Italia Loanne Duvoisin, atleta Nazionale Svizzera, Michele Bonacina, atleta Nazionale Italia Federico Spinazzè, atleta Nazionale Italia, Maxime Chanè, atleta Nazionale Francia.

Per tutti gli atleti partecipanti il Triathlon Camp sarà un campo di prova per tutte le altre sfide nazionali ed internazionali che li attendono nel 2022. Ma uno degli obiettivi è quello di far vivere agli atleti le atmosfere elbane avvicinandoli alla storia, alla cultura e all'enogastronomia locali.

Elba isola dello Sport

La base solida sulla quale è improntata l'offerta turistica elbana è quella della magnifica variegata cornice marina dai paesaggi romantici, con oltre 200 spiagge, ambientazione speciale per le vacanze mare e relax. Oltre a questo l'Elba offre le risorse per accogliere qualsiasi tipologia di visitatore, 400 km di sentieri nelle montagne, la cima più alta della provincia con oltre 1000 metri e 4 vette sopra gli 800.

La millenaria storia, la geologia, le influenze culturali che si ripercuotono nel gusto e nelle tradizioni completano il quadro della destinazione senza compromessi per 12 mesi all'anno.



Quale sport, migliore del triathlon, per testare le doti dell'Elba? Nuoto, bici e corsa, le discipline d'elezione per lo scoglio che è sempre più meta regina del turismo attivo. Queste caratteristiche la rendono perfetta in inverno, per chi cerca l'ottimizzazione delle prestazioni oppure una full immersion nella natura e nel relax.

La primavera e l'autunno sono cosparse di eventi di livello di tutte le discipline, perfetta cornice all'estate elbana che ormai è la favorita da moltissimi ospiti come testimoniano i dati delle ricerche google.



Gli atleti all'isola trovano tutto a portata di mano, campi di allenamento che permettono di curare tutti gli aspetti, quelli tecnici, di forza o di agilità.

La prova è data dal Mondiale di mountain bike marathon del 2021, la gara più dura, tecnica e spettacolare di sempre.



A portata di mano tutta l'offerta che accresce il valore dell'avventura che si può vivere in una destinazione di vacanza unica come l'Elba.

I prodotti tipici a km zero, le tracce dei popoli che nella storia hanno dominato l'isola, i panorami mozzafiato, le tradizioni antiche ancora vive nei tanti borghi e paesi dell'Elba.



La formula del training camp all'Elba è vincente. Il suo clima mite e la sicurezza del territorio la rendono la meta più vicina e adatta alla preparazione degli sportivi senza dover varcare confini o affrontare viaggi interminabili.

La bellezza del luogo fa si che tutto acquisisca un valore aggiunto. Un'avventura accessibile a tutti.

È stato inoltre ufficializzato il calendario degli eventi organizzati dalla Spartacus Events:

2-3 Aprile King of Elba ultra soft Trail

9 Aprile 100km dell'Elba trail

23-26 Aprile Elba Trail Tour

30 Aprile- 4 Maggio Campionato nazionale Triathlon cross e Iron tour cross

14-15 Maggio Triathlon Kolossal

21-25 Maggio Iron Tour road

28-31 Maggio Elba swim tour.