Dissalatore, "una disposizione grave in sentenza"

Il sindaco di Capoliveri Walter Montagna commenta la sentenza del Tar Toscana che ha respinto il ricorso del Comune contro un atto della Regione

CAPOLIVERI — "È una sentenza che mi aspettavo quella pubblicata oggi dal Tar Toscana in merito all'iter del progetto del dissalatore di Mola", ha detto il sindaco di Capoliveri Walter Montagna, dopo aver appreso della decisione del Tar che ha respinto un ricorso del Comune (leggi qui l'articolo).

"Quello che non mi aspettavo e che ritengo grave è la disposizione che è stata inserita nella sentenza del Tar che stabilisce di inviare la documentazione alla Procura della Corte dei Conti", ha aggiunto Montagna.

"Questa disposizione sembra fatta quasi per intimorire il Comune e per limitare la sua azione di difesa e tutela della Comunità e i sindaci elbani dovrebbero capire. Il Comune di Capoliveri a maggior ragione non si ferma e va avanti, i legali sono già stati interpellati così come un penalista. Spero di arrivare davanti al Consiglio fi Stato affinché di possa entrare nel merito della discussione del progetto. Trovo grave inoltre che nella sentenza del Tar sia stata inserita una disposizione già paventata da Ait (Autorità Idrica Toscana) in una nota (leggi qui l'articolo)".

"Non si può cercare di intimorire un sindaco che agisce democraticamente nell'interesse della sua comunità, tanto più che dal ddl SalvaMare passato nei giorni scorsi in Senato è emerso che i dissalatori devono essere sottoposti a Via (valutazione di impatto ambientale)", ha concluso il sindaco Montagna.