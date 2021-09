Dissalatore di Mola e funzionamento, incontro web

Si tratta di un incontro online promosso da Autorità Idrica Toscana e Asa per spiegare il funzionamento dell'impianto previsto all'Elba, in zona Mola

CAPOLIVERI — Mentre va avanti l'ultimo tentativo da parte dell'amministrazione comunale di Capoliveri per bloccare la realizzazione del dissalatore di Mola perché ritenuto dannoso (vedi articoli correlati sotto), Autorità Idrica Toscana, dopo l'approvazione della variante del progetto, va avanti e fa sapere che organizza un incontro informativo sull'impianto.

Infatti giovedì 30 Settembre alle ore 17,30, l’Autorità Idrica Toscana organizza il webinar “Il dissalatore di mola: descrizione e funzionamento dell’impianto”.

Si tratta della quarta iniziativa, delle sei in programma, che sono parte del progetto di comunicazione Prima l’acqua, per il territorio in sicurezza, un focus sullo scenario generale della risorsa idrica in Val di Cornia e all’Elba.

A questo quarto webinar prenderanno parte Andrea Cappelli e Lorenzo Maresca, dirigente tecnico e funzionario tecnico dell’Autorità Idrica Toscana; Stefano Taddia e Mirco Brilli, presidente e direttore tecnico di Asa. Il forum sarà moderato dalla giornalista, Ivonne Carpinelli di Canale Energia.

Il progetto, nel suo insieme, è promosso da Ait, in collaborazione con Asa e col patrocinio di Regione Toscana, Confservizi Cispel Toscana, Cna Toscana, Confindustria Livorno Massa Carrara e Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa.



Il webinar si potrà vedere in diretta connettendosi a questo link di Ait che sarà attivo pochi minuti prima dell'evento.