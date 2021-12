Covid, oltre 430 vaccinazioni a Capoliveri

Questi i risultati dell'Open Day dedicato alle vaccinazioni anti-Covid che si è svolto ieri a Capoliveri. Somministrate anche prime e seconde dosi

CAPOLIVERI — Grande partecipazione alla giornata dedicata alle vaccinazioni anti-Covid a Capoliveri, che si è svolta ieri.

"Ottimi risultati quelli conseguiti in occasione della giornata straordinaria di vaccinazioni che si è tenuta ieri, domenica 12 dicembre a Capoliveri. - si legge in una nota dell'amministrazione comunale di Capoliveri - Sono state, infatti, oltre 430 le vaccinazioni anti-Covid 19 somministrate per l'Open Day voluto per consentire al maggior numero di persone possibile di effettuare la terza dose vaccinale, anche se - pur in numero ridotto - hanno usufruito del servizio anche cittadini che si sono sottoposti alla prima e alla seconda vaccinazione".

"L' Open Day è stato voluto dall'amministrazione comunale di Capoliveri - assessorato alla Sanità - in accordo con la Asl 6 di Livorno - Zona Elba e reso possibile grazie all'indispensabile supporto di Pubblica Assistenza Capoliveri, protezione civile Novac e personale medico infermieristico volontario", si conclude la nota.