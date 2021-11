Incendi, un vertice nel Comune di Campo nell'Elba

Sopralluogo del funzionario regionale Drosera a Castancoli e incontro con tutti i protagonisti del sistema anticendi boschivi e Forze dell'Ordine

CAMPO NELL'ELBA — Questa mattina, a Castancoli, nelle zone percorse dall'incendio lo scorso 16 Ottobre il dottor Francesco Drosera, funzionario della Regione Toscana e referente antincendi boschivi per il territorio di Livorno ha tenuto un debrifing tecnico a sei settimane circa dall'incendio.

Lo fa sapere l'amministrazione comunale di Campo nell'Elba spiegando che erano presenti le Autorità locali, le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali, i volontari della Protezione Civile e tutti gli uomini della macchina antincendio che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento. L'incontro si è spostato in tarda mattinata nella sala del Consiglio Comunale di Campo nell'Elba.

"E' stata l'occasione per riunire tutti gli Enti e le figure che partecipano in collaborazione e cooperazione per la prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi. - ha spiegato Francesco Drosera, referente della Regione Toscana - Un'occasione per discutere delle criticità e dei punti di forza riscontrati nella fase operativa. Abbiamo insieme approfondito le modalità di intervento e le specifiche reciprocità per poter migliorare l'operatività della macchina antincendio. Lavorare insieme significa superare le criticità".

Nella sala consiliare erano presenti le Autorità locali, le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile.

"Un apprezzamento particolare va al vostro lavoro - ha continuato il Dottor Drosera rivolgendosi agli uomini e le donne della macchina antincendio -. L'evento poteva avere conseguenze ben più gravi".

A Castancoli, questa mattina, sui luoghi percorsi dal fuoco i Direttori delle operazioni di spegnimento hanno relazionato sulle attività svolte nei giorni dell'incendio. Anche l'Amministrazione Comunale ha ringraziato tutti gli uomini della macchina operativa A.I.B.

"Grazie per il vostro contributo - ha detto Silvano Mortula, assessore alla Protezione Civile del Comune di Campo nell'Elba - questi incontri dovrebbero essere sempre più frequenti soprattutto nella fase di prevenzione. Un grazie particolare a Gianmario Gentini che anche in questa occasione ha dimostrato un grande impegno per il suo territorio".