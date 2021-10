Incendio Castancoli, notte di paura all'Elba

Tensione al corteo no Green pass di Milano, la protesta non si ferma e partono le cariche della polizia

Tanti i volontari, gli operatori ed i mezzi dispiegati per domare il rogo partito da Castancoli che nella notte ha minacciato anche alcune abitazioni

CAMPO NELL'ELBA — Una lunga notte di paura e angoscia ma anche di enorme fatica per domare le fiamme dell'incendio scoppiato ieri mattina a Castancoli che poi si è diretto verso la zona di Cavoli.

Nel pomeriggio sembrava che il fuoco fosse stato riportato sotto controllo grazie all'intervento delle squadre antincendio boschivo, dei vigili del fuoco, di due elicotteri e due canadair.

Ma verso le 20 di ieri sera il vento ha fatto riprendere l'incendio che durante la notte ha minacciato alcune abitazioni, motivo per cui sono state evacuate (vedi articoli correlati sotto).

Nella giornata di ieri le fiamme avevano divorato circa 20 ettari di macchia mediterranea, durante la notte i vigili del fuoco presumono altri 20 ettari a al momento non si ha ancora un bilancio preciso dei danni. Le abitazioni non sono state coinvolte dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali.

Foto La Racchetta Elba odv

Le operazioni di spegnimento si sono concluse stanotte tra le 2,30 e le 3. Questa mattina è previsto l’intervento di squadre di volontari aib della Regione per le attività di bonifica.

Altri mezzi e personale Cvt Toscana in arrivo all'Elba

Questa mattina l'associazione La Racchetta Odv Elba ha pubblicato su Facebook una foto ringraziando tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento dell'incendio mettendo anche a rischio la loro incolumità, i volontari antincendio boschivo della Racchetta, le squadre dell'Unione Comuni Colline metallifere, le altre squadre di volontari provenienti da tutta l'Elba ma anche da altre zone della Toscana, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, i carabinieri forestali, i direttori di operazione etc.

Notizia in aggiornamento