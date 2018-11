Bando Gal Etruria, fondi per le imprese agricole

Una nuova ondata di fondi a favore delle imprese agricole del territorio. Tre gli incontri in programma per illustrare le opportunità del Fondo Fears

PORTOFERRAIO — Mercoledì 7 Novembre 2018 verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il bando “4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole".

Il bando 4.1.1 è il terzo pubblicato dei 7 bandi previsti con i quali il Gal Etruria darà attuazione alla Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 per la qualificazione territoriale dell’area L.E.A.D.E.R. di competenza. I primi due bandi ormai chiusi erano destinati ai Comuni e sono in corso le istruttorie delle decine di progetti presentati per la qualificazione degli spazi pubblici per più di 2 milioni di Euro di contributi.

Per il bando 4.1.1 gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) potranno presentare domanda di aiuto per realizzare investimenti in aziende agricole operanti nei territori dei 32 Comuni rurali delle Province di Pisa e Livorno dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Burt fino al giorno martedì 22 Gennaio 2019 alle ore 13; potranno essere finanziati interventi di costruzione/miglioramento degli immobili e l’acquisto e la posa in opera di impianti e attrezzature necessari alla qualificazione dei processi produttivi delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il bando dispone di un budget di 540mila euro e i progetti potranno essere finanziati al 40 per cento grazie al Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale Feasr, fino ad un massimo di 50mila euro di contributo per progetto. Non saranno invece ammessi progetti che comportino un contributo inferiore a 5 mila euro.

Il testo integrale del bando e tutte le informazioni a corredo sono disponibili sul sito del Gal Etruria. Per sensibilizzare le imprese e illustrare loro le opportunità sono stati organizzati alcuni incontri: martedì 20 novembre 2018 alle ore 11 a Volterra (Torre Toscano – Piazzetta San Michele), martedì 20 Novembre 2018 alle ore 15 a Peccioli (Centro Polivalente, Piazza del Carmine 3) e giovedì 22 Novembre 2018 alle ore 15 a Portoferraio (Sala della Gran Guardia, Porta a mare).