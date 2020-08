Porto Piombino, tamponi gratuiti per i passeggeri

Come previsto dall'ordinanza regionale il porto di Piombino sarà dotato di una tensostruttura per accogliere i viaggiatori

PIOMBINO — Con la firma dell'ordinanza della Regione Toscana sui tamponi molecolari gratuiti e volontari per i passeggeri in partenza e in arrivo nei porti di Piombino e Livorno, l'Autorità di Sistema Portuale dell'Alto Tirreno si sta organizzando per l'allestimento di apposite postazioni. Lo scalo piombinese oltre a rappresentare un collegamento diretto con l'isola d'Elba, prevede arrivi e partenze anche per Sardegna e Corsica.

L'Autorità di Sistema Portuale è al lavoro dalla mattina di martedì per individuare, nelle zone in concessione del porto di Livorno, e in quelle pubbliche dello scalo piombinese, le aree idonee all'allestimento delle postazioni di accoglienza per l'effettuazione dei tamponi.

A Piombino è stato individuato il piazzale di Poggio Batteria, all'ingresso del porto, dove verranno allestiti due gazebo per il personale dell'Usl, mentre il personale della Port Security indirizzerà le auto all'interno del piazzale.

A partire da mercoledì verranno allestite le tensostrutture. L'Autorità di Sistema Portuale si preoccuperà di pulire e transennare le aree individuate e di renderle utilizzabili. Le operazioni di allestimento verranno completate nei prossimi giorni, e comunque entro una settimana dall'operatività dell'ordinanza regionale (leggi qui sotto l'articolo collegato).