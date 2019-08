Ecoballe, "da accertare tutte le responsabilità"

"Accertare responsabilità civili e penali dei vari coinvolti", lo chiede Fratelli d'Italia Piombino sul caso delle ecoballe di rifiuti in mare

PIOMBINO — Sulla questione delle ecoballe in mare è intervenuto anche Fratelli d'Italia Piombino che "invita le autorità competenti a verificare le quantità ancora presenti sul fondale e possibilmente recuperare tutti quei rifiuti facendo pagare i danni ai responsabili nonostante sia passato molto tempo".

"La questione che risalta è però la lentezza della risoluzione di quell'inquinamento che andava risolto subito, e non aspettare che lo scorso anno se ne trovassero ancora. - hanno aggiunto in una nota - Ci auguriamo che il contrammiraglio Caligiore, nominato dal Ministero dell'ambiente in queste settimane come commissario per il recupero di queste ecoballe, possa avere tutti gli strumenti a disposizione per ripulire il nostro mare e poter accertare responsabilità civili e penali eventuali dei vari coinvolti".

"I risultati del lavoro dell'Arpat ci spingono a tenere alta

l'attenzione con tutte le istituzioni in questione in quanto questi

imballaggi si stanno trasformando in spazzatura marina con

conseguente alterazione degli equilibri dell'ecosistema mare. Bisogna dunque intervenire al più presto". Anche se i campionamenti non hanno rilevato sostanze tossiche, resta il rischio che quella spazzatura si disperda e provochi gravi danni per tutto l'ambiente.

Da un articolo del quotidiano Il Tirreno si apprende che l'indagine, condotta dai militari della Guardia costiera, fa capo alla Procura di Grosseto e ci sarebbe già il nome del comandante del cargo iscritto nel registro degli indagati.