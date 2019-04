Un'isola toscana in vendita per 4 milioni di euro

E' la piccola Isola di Cerboli, nell'arcipelago toscano e nel Comune elbano di Rio. Altri piccoli paradisi in vendita in Italia. L'allarme dei Verdi

LIVORNO — L'allarme per la vendita di piccole isole è stato lanciato dal coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli.

Come si può vedere su questo sito (e su questo) tra queste c'è anche l'isola di Cerboli nel parco dell'arcipelago Toscano, a sud di Piombino. L'isola giuridicamente è nella provincia di Livorno e fa parte del Comune elbano di Rio. Ha una superficie di 0,04 chilometri quadrati ed è stata in passato di proprietà di Carlo Cassola.

Bonelli ha detto che per molte di queste isole ci sono progetti urbanistici. Il coordinatore dei Verdi ha inviato ai ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali un esposto per tutelare questi territori periferici.

Altre isole italiane in vendita sono quella delle Femmine a Palermo (3 milioni di euro), l'isola o Scoglio delle Sirene (sempre in Sicilia) l'isola di Capo Passero in provincia di Siracusa.

Qui sotto, l'isola di Cerboli