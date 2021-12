Serata dedicata al Gospel a Capoliveri

Ferrero perde le staffe in tv: il vaffa rivolto a Panatta

CAPOLIVERI — Grande serata di Gospel a Capoliveri domani, mercoledì 7 dicembre, alle ore 21,30 Cinema Teatro Flamingo; un concerto che da ufficialmente il via agli eventi del Natale 2021 e che vede protagonista un gruppo d’eccezione, i “Gospel Voices Family” (Leslie Sackey – voce; Debora Cesti - voce; Jennifer Vargas - voce; Jasmine Terrell - voce; Dario dal Molin – piano), che con le loro voci e il loro sound sapranno coinvolgere ed emozionare tutto il pubblico in sala.

“Gospel Voices Family” è un progetto di musica gospel nato nel 2018 e conosciuto per le sue numerose collaborazioni con artisti di black music di fama internazionale. Un gruppo di talentuosi cantanti di origine Afroamericana e Africana che propone un repertorio di brani sia classici che moderni dell’affascinante mondo del Gospel.

Quello a cui si potrà assistere è uno spettacolo unico, in cui le forme più moderne del gospel si mescoleranno con le forme più classiche degli spirituals.Un concerto, dunque, quello del 7 dicembre, che saprà restituire al meglio il clima vibrante della religiosità nera con momenti trascinanti che fanno di ogni canzone dei “Gospel Voices Family” una cosa “speciale” in grado di colpire direttamente il cuore di appassionati e non di questo genere.

Per prenotare è possibile chiamare il numero 0565939147.