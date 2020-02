Rio Marina piange la scomparsa di suor Mori

Suor Maria Mori era molto conosciuta a Rio Marina, suo paese di origine dove era tornata dopo aver prestato servizio in vari istituti

RIO — Un grave lutto ha colpito la comunità di Rio Marina con la scomparsa di suor Maria Mori. Suor Mori infatti è scomparsa la notte scorsa all'età di 92 anni all'Istituto S. Spirito di Livorno, dove risiedeva da alcuni anni. Conosciuta da tutti a Rio Marina, suo paese di origine, era apprezzata per la sua grande umanità e generosità.

Una suora con la grande passione per lo studio e per la scienza tanto che giovanissima si era laureata e aveva insegnato matematica e scienze naturali in vari istituti religiosi. Il suo primo incarico come insegnante l'aveva portata all'Istituto Don Bosco di Montecatini Terme, aveva anche lavorato nella zona di Cinecittà a Roma ed era stata madre ispettrice.

Negli ultimi anni, dopo la fine dell'attività di insegnamento, era tornata a Rio Marina presso l'Istituto Sacro Cuore dove aveva insegnato catechismo ai ragazzi. Poi alcuni anni fa per motivi di salute suor Mori era andata a vivere presso l'Istituto S. Spirito di Livorno.

Tante generazioni di bambini ricordano suor Mori che ogni tanto con i suoi reperti di laboratorio andava a spiegare qualche curiosità ai più piccoli della scuola materna di Rio Marina.

I funerali di Suor Mori si svolgeranno in due momenti, il primo è previsto per domani pomeriggio alle ore 16 a Livorno mentre l'altra celebrazione funebre si terrà mercoledì 19 Febbraio alle ore 10 presso la chiesa S. Barbara di Rio Marina. Successivamente la salma sarò tumulata del cimitero di Rio Marina.