Attualità venerdì 31 dicembre 2021 ore 06:30

Bacino di Nisporto, al via la messa in sicurezza

Il Comune di Rio ha effettuato l'aggiudicazione degli interventi in via urgente per un importo complessivo di oltre 300mila Euro

RIO — Sono stati aggiudicati in via definitiva dal Comune di Rio gli interventi per la messa in sicurezza del bacino di Nisporto, primo stralcio. I lavori, affidati in via di urgenza, saranno realizzati dalla impresa Vanni Pierino Srl di Cecina che ha applicato un ribasso del 7,89%. L'importo complessivo dei lavori è pari ad Euro 309.387,69 Iva inclusa.