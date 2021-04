Successo del seminario via web sull'acqua

Organizzato dal Lions Club Elba, il seminario ha trattato il tema da vari punti di vista con accenni anche alla storia elbana e alla Fonte Napoleone

PORTOFERRAIO — Successo del seminario online "Acqua pura, dove c'è acqua c'è vita", organizzato dal Lions Club isola d'Elba, in occasione Giornata mondiale dell’Acqua.

All’evento, svoltosi la sera di ieri 28 Aprile, hanno relazionato, con la moderazione del presidente della quinta Circoscrizione del distretto Lions Toscana Marino Sartori, l'architetto Silvestre Ferruzzi, storico delle tradizioni elbane, il professor Giorgio Triani, docente dell’Università di Parma, l’ingegner Elvio Bolano imprenditore elbano e Giovanni Benedetti del Lions Club Seregno Brianza, presidente del Comitato Nazionale “Lions Acqua per la Vita”.

Dopo l’introduzione del moderatore Sartori, ed il saluto di benvenuto agli intervenuti del Presidente del Lions Club elbano avvocato Alessandro Moretti, l’incontro è entrato nel vivo. L'architetto Ferruzzi, relazionando sul tema “Fonti e fontane storiche dell’Elba, storia della Fonte Napoleone” ha orientato il suo resoconto soprattutto sulla parte occidentale dell’Isola, mettendo inevidenza, oltre alle implicazioni storiche, il rapporto stretto fra la toponomastica locale e l’acqua, soffermandosi quindi sulla Fonte Napoleone.

Il professor Triani ha messo in evidenza l’eterno rapporto fra civiltà e acqua; la storia, come ha ricordato Triani, "ci ricorda l’esistenza di un eterno rapporto fra uomo ed acqua: tutte le grandi città infatti sono attraversate da un corso d’acqua che spesso pone rivalità fra le due sponde costituendo a volte luogo di scontro, ma sovente con i suoi ponti anche di incontro.

L'ingegner Bolano ha intrattenuto i presenti sul tema “Attuale vita della Fonte Napoleone”. Bolano, la cui azienda oggi si occupa della commercializzazione dell’acqua della Fonte Napoleone, ha precisato che una delle qualità della sorgente, non risultando influenzata dalle precipitazioni, è la sua perennità e quindi la costanza nelle caratteristiche documentata sin dal 18esimo secolo. Aiutandosi in seguito con la trasmissione di un video che illustrava le varie fasi del ciclo di imbottigliamento, ha ricordato l’impegno della ditta nel doversi adeguare dal solo vetro all’utilizzo a partire dal 2015 anche del Pet, per la cui produzione circa il 50% proviene dal riciclato.

Per ultimo ha parlato Giovanni Benedetti del Lions Club di Seregno Brianza Presidente del Service Nazionale “Lions Acqua per la Vita” che, oltre ad evidenziare la sofferenza per la mancanza di acqua che coinvolge una grandissima parte della popolazione mondiale, ha dato notizia dell’imminente apertura, prevista per il prossimo autunno, a Mantova sul fiume Mincio del Salone dell’Acqua: si tratterà di un museo e centro culturale aperto alla didattica permanente, all’arte, all’informazione sulla potabilizzazione e il riutilizzo dell’acqua. Benedetti ha ricordato anche l’impegno dei lions nel reperire fondi e risorse fra benefattori e soci di tutta l’Italia che saranno destinati alla ricerca e prelievo di acqua nelle nazioni dove questa scarseggia a patto che i relativi governi partecipino per il 50% ai costi dell’impresa.