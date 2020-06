Nuove donazioni per l'ospedale elbano

La catena di solidarietà partita con l'inizio dell'emergenza Covid prosegue e l'Asl ringrazia per le ulteriori donazioni ricevute all'Elba

PORTOFERRAIO — Non si arresta la striscia di generosità dei cittadini elbani nei confronti della sanità locale. Lo rende noto l'Asl Toscana nord ovest.

"Questa volta - si legge in una nota dell'Asl - il responsabile del presidio ospedaliero Bruno Maria Graziano e il direttore di Zona Fabio Chetoni esprimono profonda gratitudine all'Agenzia Tesi di Portoferraio che, con la raccolta fondi organizzata tramite la piattaforma GoFundMe, ha provveduto a dotare la tenda di pre-triage del pronto soccorso dell'impianto di condizionamento, nonché a fornire 3 cellulari di ultima generazione da destinare alle guardie mediche turistiche presenti sul territorio dal 1° luglio così che i sanitari possano effettuare anche visite in teleconsulto".

Altri ringraziamenti vengono inoltre espressi per la donazioni in denaro l'Ortoflora Elbana di Martino e le famiglie Barbiellini Amidei, Giuliano Meo e Jaqueline Tepelmann.



"Sarà cura dell’Azienda Usl Toscana nord ovest - si conclude la nota dell'Asl - dare maggiori informazioni in merito all'utilizzo delle somme donate per garantire correttezza e trasparenza".