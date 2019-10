Medicina dello sport, "Servizio sempre garantito"

L'Asl Toscana nord ovest interviene sulle visite sportive, ammette alcuni disagi e invita i cittadini a programmare con anticipo le visite

PORTOFERRAIO — Dopo la segnalazione del Comitato Elba Salute che parlava di criticità nel servizio di medicina dello sport all'Elba (leggi qui l'articolo), l'Asl Toscana nord ovest interviene con una nota per fare alcune precisazioni.

"Il servizio di Medicina dello Sport all’Elba fino a Settembre si è svolto regolarmente - si legge nella nota dell'Asl - e anche nel mese di Ottobre saranno garantite alcune sedute, nonostante le difficoltà registrate a causa di una serie di pensionamenti in Azienda. In questi giorni stanno comunque scadendo i termini del bando per l'assegnazione di ore di specialistica, al fine di poter assicurare all'Isola d'Elba in maniera stabile l'attività della Medicina dello Sport".

"Una volta concluso il bando - spiegano dall'Asl - sarà possibile dare ulteriori indicazioni e verificare la possibilità di confermare, a partire da Novembre, il consueto calendario di sedute per visite di medicina sportiva".

"Si ricorda naturalmente - concludono dall'Asl - l'importanza della programmazione delle visite durante tutto l’anno, al fine di evitare la concentrazione di richieste solo in alcuni mesi".