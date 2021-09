Luminarie natalizie, appalto per due anni

Il servizio di allestimento delle luminarie natalizie sarà affidato per due anni tramite un avviso pubblico sulla piattaforma Start

PORTOFERRAIO — Il Comune di Portoferraio si prepara in occasione delle festività natalizie ed è pronto ad affidare il servizio di noleggio delle luminarie del territorio per due anni.

Infatti, come si legge nella determina di impegno del settore competente, per il servizio è stata stanziata la cifra complessiva di euro 109.800,00 suddivisa per le annualità 2021/2022 e 2022/2023.

Il servizio sarà affidato tramite procedura negoziata con avviso pubblicato sulla piattaforma Start Toscana.