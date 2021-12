La Pallacanestro Elba trionfa contro il Pisa

Nonostante i giocatori infortunati la squadra ha tenuto testa e durante le festività si metterà a riposi per la prossima sfida sportiva

PORTOFERRAIO — La Pallacanestro Elba compie una vera e propria impresa in uno degli scontri diretti per la corsa ai playoff nella partita contro lo Ies Pisa, vincendo 69 a 61 nella giornata di domenica 19 Dicembre.

L’infermeria di Coach Iacopini trabocca oramai da settimane. A Pieruzzini out per la stagione e Pazzagli fermo ancora ai box per lo stiramento agli adduttori, si aggiunge l’affaticamento ai flessori patito da Cunico nell’allenamento di venerdì e i soliti problemi cronici alle ginocchia di Iuliano e Lazzarini.



In una situazione come questa, al limite dell’incredibile, i rossoblu tirano fuori una prestazione difensiva immensa annichilendo la formazione pisana. Certo, vengono concessi 33 punti al Bomber Cempini, ma il temuto trio Fruzza-Giusfredi-D’Amico confeziona solo 14 punti totali.



Il primo tempo, giocando un basket scintillante, e sorretti da tre giocatori fuori categoria come Casu, Poli e Cunico, che gioca 40’ praticamente su una gamba sola, gli isolani toccano addirittura le 18 lunghezze di vantaggio. Vantaggio che verrà poi rosicchiato da Pisa, ma senza mai impensierire realmente gli elbani, sorretti dal mestiere e dalle sportellate di Iuliano, Lazzarini e Pacchiarini e dalla garra e grande abnegazione di Di Giorgi e Molfetta.



La pausa natalizia capita a proposito, sperando di poter recuperare Pazzagli e curare gli acciaccati.

I Crabs saranno di scena il 6 gennaio a Massa, fanalino di coda, per la partita di recupero ed il 9 in casa contro la capolista Volterra. Due gare che potrebbero far svoltare definitivamente il campionato.



TABELLINO

Arnaldi, Andreotti, Pacchiarini, Casu 15, Lazzarini 1, Ferrini, Poli 21, Cunico 16, Iuliano 8, Di Giorgi 6, Molfetta 2.

All. Iacopini