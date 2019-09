Elba Rugby, nuova stagione e nuove sfide

Tante le novità per l'associazione sportiva elbana che quest'anno celebra i 40 anni di attività a favore dei giovani. Alleanza con l'Etruria Piombino

PORTOFERRAIO — L'Elba Rugby ha iniziato la nuova avventura con la ripresa a pieno ritmo degli allenamenti ed i primi tornei. Una stagione che condurrà al 2020 ed alla celebrazione dei 40 anni dell'Elba Rugby. Un anno importante che non costituirà un traguardo, come spiegano dall'associazione, ma linfa per un nuovo inizio e l'occasione di ripercorrere le tappe fondamentali della crescita strutturale, umana e sportiva della società.

I più piccoli potranno contare su un ricco gruppo di educatori preparati e sorretti da una forte passione a partire dall'Under 6 con Muti e Galli, l'Under 8 con Loria e Galletti, l'Under 10 Ceccherelli, Scagliotti e Princigalli e l'Under 12 con Valentini, Lupi e Candida. A loro l’arduo compito di continuare a far crescere i propri bambini come rugbisti e come persone sempre nel segno del rispetto, della disciplina e del sostegno reciproco.

Il bambino resta al centro del progetto Elba Rugby tant'è che l'allenamento del venerdì quest'anno sarà condotto dalla professoressa di Scienze Motorie Giorgia Bruni e sarà dedicato ad una pura attività di motricità generale. L'Under 14 sarà condotta, invece, dalla coppia formata dall’esperto Dannoli e dalla new entry Fabbri. Buon inizio di stagione, invece, per la franchigia dell’Elba Rugby ovvero i Mascalzoni del Canale essendosi i ragazzi dell’Under 16 e dell’Under 18 ben comportati nelle amichevoli e nei tornei di preparazione ai rispettivi ed impegnativi campionati.

Alla seconda stagione del progetto, si cercherà di migliorare gli ottimi risultati della stagione passata. Per l' Under 16 si tratterà di porre attenzione alla competitività ed al risultato sportivo ma anche e soprattutto all'ultima e più delicata fase del percorso formativo degli adolescenti. L' Under 18 proseguirà nel percorso di maturazione dei ragazzi e cercherà di guadagnarsi l'accesso alla fase finale del campionato di categoria per migliorare quelle qualità necessarie per competere con squadre di caratura nazionale.

Ai tecnici dell' Under 16 Giacchetto e Catta, per l' Elba Rugby, Bezzini e Alessi, per l' Etruria Piombino, e dell' Under 18 Ceccherelli e Tagliaferro, per l' Elba Rugby, e Volpi e Pizzi, per l' Etruria Piombino, l'importante compito d’essere di esempio e di guidare i ragazzi nelle loro sfide.

L'Elba Rugby affronterà, infine, il nuovo e impegnativo campionato di C1, con la nuova formula che vede riunite in un unico girone squadre della Toscana, dell' Umbria, delle Marche e della Sardegna, con una squadra seniores che potrà contare su una rosa di giocatori integrata, per la prima volta, con atleti dell'Etruria Piombino dando corpo ad una compagine ricca sotto il profilo numerico e qualitativo.

"A questi protagonisti adesso il compito di dimostrare di saper lottare sul campo dell''Impianto Sportivo di San Giovanni,- si legge nella nota dell'associazione - fianco a fianco, con un feeling che crescerà con il tempo. Alla guida tecnica della seniores ci sarà anche quest’anno, per la terza stagione consecutiva, l' head coach Stefano Ghini, piombinese di nascita ma elbano di adozione e di 'contratto'. L'intento di alzare la qualità della rosa della seniores ed i numeri hanno comportato, da ultimo, un' altra importante novità storica ovvero l'iscrizione di una seconda squadra nel torneo Challenge per permettere a tutti i giocatori, giovani e meno giovani, di giocare con continuità e passione. Adesso la palla passa ai giocatori che siamo certi onoreranno sempre ed ovunque la storica maglia che indosseranno".