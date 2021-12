Covid, un altro giorno di dad per due classi

Vaccini, Regione e ospedale Bambino Gesù lanciano campagna per i bimbi

In attesa che l'Asl completi il monitoraggio è stata disposta la chiusura per un altro giorno di due classi del Comprensivo di Portoferraio

PORTOFERRAIO — Un altro giorno di didattica a distanza per due classi dell’Istituto comprensivo di Portoferraio. Ieri, dopo due casi positivi individuati, era stata disposta la didattica a distanza per le due classi delle scuole elementari.

Lo ha fatto sapere attraverso una circolare la dirigente dell’Istituto.

"In attesa dell’esito del monitoraggio in corso di svolgimento da parte dell’ASL di Portoferraio, - si legge nel documento a firma della dirigente Pieruccini - è disposta l’attivazione della didattica a distanza per le alunne e gli alunni della classe 3B della Scuola Primaria Battisti e della classe 2A della Scuola Primaria San Rocco anche nel giorno 7 dicembre 2021.Saranno tempestivamente forniti ulteriori aggiornamenti".