Covid, tampone per due classi elementari

Si tratta del tampone che si ffettua al quinto giorno per individuare eventuali altri casi positivi e per permettere il rientro a scuola

PORTOFERRAIO — Dopo l'individuazione di due casi positivi e l'attivazione della didattica a distanza di due classi delle elementari di Portoferraio, questa mattina si svolgerà uno screening.

Lo ha fatto sapere la dirigente dell'Istituto comprensivo di Portoferraio in una circolare.

"Si comunica - si legge nella circolare - che le alunne e gli alunni delle classi 3B e 5A della Scuola Primaria Battisti, in possesso del voucher inviato loro dal Dipartimento di Prevenzione di Pontedera, il giorno 14 dicembre 2021 effettueranno il test T5 presso una delle postazioni individuate dalla Regione Toscana e riportate nell’elenco al seguente link https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/più-sc... e che prevedono per Portoferraio:

- la postazione “Drive” dell’ASL di Portoferraio dalle 11:30 alle 12:30;- la Farmacia del Circolino, in via Schiopparello.

Pertanto, le alunne e gli alunni delle due classi usciranno da scuola alle ore 11:00.

Anche i Docenti interessati effettueranno il test T5 nello stesso giorno."