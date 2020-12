Covid, all'Elba 5 nuovi casi positivi e un decesso

La vittima è un ospite della Rsa di San Giovanni. Altri 4 ospiti della Rsa sono guariti. Dal 4 Gennaio vaccinazioni agli operatori dell'ospedale

PORTOFERRAIO — Oggi, 31 Dicembre, all'isola d'Elba sono stati registrati 5 nuovi casi positivi al Covid-19. Ieri i nuovi casi positivi sono stati 10.

I nuovi casi positivi sono così distribuiti: 3 sono persone residenti o domiciliate nel Comune di Porto Azzurro,1 è persona residente o domiciliata nel Comune di Capoliveri, 1 è persona residente o domiciliata nel Comune di Rio.

Lo ha reso noto il sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza sulla sanità dei Comuni elbani in base all'aggiornamento dell'Asl locale delle ore 19.

"Si evidenzia quindi una sensibile riduzione di casi che lasciano ben sperare circa il ritorno ad una situazione più normale rispetto alle ultime settimane. - ha spiegato il sindaco Zini - Purtroppo si deve però registrare una brutta notizia: il decesso di un ospite della Rsa di San Giovanni risultato positivo al Covid nei giorni scorsi. Fra pochi giorni avrebbe compiuto 100 anni. Alla famiglia e ai suoi cari le nostre più sentite condoglianze. Una notizia buona è invece che sempre alla Rsa di San Giovanni 4 anziani positivi si sono negativizzati risultando guariti".

"Oggi, come già annunciato, si sono svolte le prime 18 vaccinazioni all’Elba: sono state eseguite alla Rsa di Marciana, a tutti gli ospiti e agli 8 operatori. - ha aggiunto Zini - Nei prossimi giorni è in programma la vaccinazione degli operatori dell’ospedale. Si svolgeranno nei giorni 4, 5 e 7 gennaio: al termine di questa prima programmazione saranno state effettuate 105 vaccinazioni".

"Stasera è l’ultima serata dell’anno. Non sarà come tutte le altre. Niente cenoni in famiglia o tra amici, niente ristoranti, niente feste nelle piazze, niente spettacoli pirotecnici. Dobbiamo continuare con pazienza e responsabilità ad evitare comportamenti rischiosi per il contagio. Però possiamo augurarci davvero che il 2021 sia migliore dell’anno che sta finendo. Non ci vorrà molto. - ha concluso Zini - Aiutiamo a farlo diventare migliore anche con i nostri comportamenti. Buon 2021 a tutti!"

