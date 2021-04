Covid-19, all'Elba 98 persone attualmente positive

Pranzo all'aperto in zona rossa: arriva il sindaco e lancia i tavoli per aria

Oggi sono stati registrati cinque nuovi contagi. Da inizio pandemia sull'isola sono state contagiate 958 persone. Appello a comportamenti responsabili

PORTOFERRAIO — Oggi, 3 Aprile, all'isola d'Elba, sono stati registrati 5 nuovi casi positivi al Covid-19.

I nuovi contagi sono così distribuiti: 1 è persona residente o domiciliata nel Comune di Porto Azzurro; 1 è persona residente o domiciliata nel Comune di Capoliveri; 1 è persona residente o domiciliata nel Comune di Rio; 1 è persona residente o domiciliata nel comune di Campo nell'Elba; 1 è persona residente o domiciliata nel Comune di Portoferraio.

Prosegue da parte dell'Asl l'attività di tracciamento dei contatti dei casi positivi e l'effettuazione dei tamponi in modalità drive through.

Le persone attualmente positive sul territorio elbano sono 98. Da inizio pandemia i positivi totali sull'isola sono stati 958.

A fare il punto sull'emergenza Coronavirus Angelo Zini, sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza dei sindaci elbani sulla sanità, in base all'aggiornamento dell'Asl delle ore 20,30.

Il sindaco ha inoltre spiegato che prosegue in maniera capillare la vaccinazione degli over 80. Le stesse, nella giornata odierna, sono state eseguite dai medici di medicina generale, che il sindaco ha ringraziato.

"Sono inoltre state effettuate 25 vaccinazioni domiciliari - ha aggiunto il sindaco Zini - tra Portoferraio, Lacona e Forno, ad over 80 che, per varie problematiche sanitarie, non sarebbero potuti accedere ai punti vaccinali".

Si ricorda l'importanza di rispettare le misure di quarantena, anche in attesa del decreto dell'Azienda sanitaria. - ha concluso il sindaco Zini - Raccomandiamo la massima attenzione: evitare gli assembramenti ed indossare la mascherina, sempre!"

