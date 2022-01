Covid, bimbi della materna a casa

Attivata la didattica a distanza per due sezioni della scuola dell’infanzia San Giuseppe vecchio fino al 31 Gennaio dopo l'effettuazione dei test

PORTOFERRAIO — Vista la presenza di un caso positivo al Coronavirus tra il personale (collaboratori scolastici)della Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe vecchio” e visto l’accertamento di cinque casi di positività nei test effettuati durante il periodo di sospensione delle attività didattiche nella terza sezione, oggetto di misura sanitaria di quarantena in corso dal 13 Gennaio scorso, la dirigente dell'Istituto Comprensivo "Sandro Pertini" di Portoferraio ha diffuso una circolare con i provvedimenti necessari per evitare la diffusione del virus.

In base alla normativa ministeriale è quindi stata disposta la sospensione delle attività in presenza e l’attivazione della didattica a distanza per le alunne e gli alunni della prima e della seconda sezione della scuola dell’Infanzia “San Giuseppe vecchio”, secondo l’orario previsto nel Regolamento della Didattica Digitale Integrata, per una durata di dieci giorni, fino al 31 gennaio incluso.

"I genitori saranno contattati dal Dipartimento di Prevenzione per le modalità e i tempi di effettuazione dei tamponi", si legge infine nella circolare della dirigente scolastica.