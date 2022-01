Docente positivo al Covid, bimbi dell'asilo a casa

È stata attivata la didattica a distanza per la terza sezione della scuola dell’infanzia del plesso di San Giuseppe vecchio

PORTOFERRAIO — Un docente della terza sezione della scuola dell’Infanzia “San Giuseppe vecchio” di Portoferraio è risultato positivo al Covid-19.

Per questo motivo la dirigente dell'Istituto comprensivo "Sandro Pertini" di Portoferraio ha disposto la sospensione, per la sezione, delle attività didattiche in presenza da lunedì 17 Gennaio fino al 26 Gennaio incluso.

in base alla normativa ministeriale è previsto che per la scuola dell’Infanzia, in presenza di un caso positivo, vengano disposte le seguenti misure per i compagni di classe: attività didattica: sospesa per dieci giorni, quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo”.