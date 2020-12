Covid, all'Elba altri 2 nuovi casi positivi

Covid, Conte: «Da subito attivo il piano ‘Italia cashless' per gli acquisti con carte, ma non online»

Lo ha reso noto il presidente della conferenza zonale sulla sanità e sindaco di Portoferraio Angelo Zini. L'appello a seguire le regole

PORTOFERRAIO — Oggi 3 Dicembre all'isola d'Elba sono stati rilevati 2 nuovi casi positivi al Covid-19. Si tratta di persone residenti nel Comune di Portoferraio individuate come contatti stretti di persone risultate positive nei giorni scorsi.

In base ai dati forniti quindi in totale all'Elba sono stati registrati 286 contagi dall'inizio dell'epidemia.

Lo ha reso noto il sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza zonale sulla sanità dei Comuni elbani, Angelo Zini, in base all'aggiornamento dell'Asl locale delle ore 20,30.

"Ricordiamo che, ancora per questa settimana, dovremo adeguarci alle restrizioni previste per la zona rossa. - ha precisato il sindaco Zini - E’ assolutamente necessario il rispetto e l’osservanza di comportamenti responsabili".

Nella giornata di oggi inoltre il presidente della Toscana Eugenio Giani ha annunciato che da domenica 6 Dicembre la Toscana entrerà in zona arancione (leggi qui l'articolo).

Per leggere il bollettino Covid con i dati di tutta la Toscana cliccate qui.

Per quanto riguarda invece il nuovo Dpcm che regolerà le festività natalizie, questa sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa, ha illustrato i principali provvedimenti che entreranno in vigore per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus (leggi qui l'articolo).