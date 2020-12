Covid-19, all'Elba 2 nuovi casi positivi

Il Senato chiude l'audio a Casini mentre sta parlando e lui non la prende bene

Contagi in calo sull'isola. Sono 63 le persone attualmente positive, 204 invece le persone guarite. Chiusa la scuola primaria di Marciana Marina

PORTOFERRAIO — Nella giornata di oggi 2 Dicembre all'isola d'Elba sono stati registrati 2 nuovi casi positivi al Covid-19, entrambi nel Comune di Portoferraio: uno è un contatto stretto di una persona già risultata positiva, l'altro invece risulta estraneo ai contatti.

Al momento attuale si registrano quindi 63 persone positive poste in isolamento e 204 sono invece le persone guarite.

I dati sono stati diffusi da Angelo Zini, sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza zonale sulla sanità dei Comuni elbani, in base all'aggiornamento dell'Asl locale delle ore 20.

"Dai dati - ha commentato il sindaco Zini - si evince che i casi di positività sono in diminuzione, sebbene resti stabile il numero dei tamponi giornalmente effettuati".

Zini ha inoltre fatto appello al rispetto delle regole per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus e ha sottolineato la necessità di collaborare con l'Asl nella massima trasparenza da parte di chi viene contattato per la ricostruzione della rete dei contatti avuti.

Infine come misura precauzionale, a causa di una maestra in quarantena per avuto contatto con un caso positivo, nel Comune di Marciana Marina è stata chiusa la scuola primaria (leggi qui l'articolo).

